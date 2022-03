Udinese – Roma / Makengo nel prepartita: le sue dichiarazioni

Ormai ci siamo, le squadre sono pronte a darsi battaglia sul campo della Dacia Arena, Makengo è intervenuto nel prepartita

Redazione

Ormai ci siamo, non c'è più tempo per i dubbi e le incertezze. E' questione di poco tempo, poi i bianconeri e i giallorossi di José Mourinho scenderanno in campo pronti a battagliarsi per i loro obbiettivi. Rimanere in corsa per l'Europa da un lato, continuare a passi marcati il cammino verso la salvezza dall'altro. Entrambe le formazioni vengono da un periodo di forma ottimo e per questo la partita si prospetta tutto tranne che noiosa. Ai microfoni di Dazn nel prepartita è intervenuto Jean-Victore Makengo che oggi ritrova la maglia da titolare a discapito di Arslan. Il centrocampista bianconero ha così voluto presentare l'avvincente match di questo pomeriggio.

Le parole

Intervenuto dunque ai microfoni di Dazn Jean Makengo oggi di nuovo in campo dal primo minuto ha presentato cosi il match. " Per noi è il momento migliore per affrontare la Roma visto come abbiamo giocato bene le ultime partite". Continuando il francese non si è risparmiato sul loro stile di gioco: " Il nostro stile di gioco si focalizza nell'andare in avanti a prendere l'avversario molto alto" sottolineando poi di come sia importante che questo stile non cambi in alcun modo".

Su Udogie

Il centrocampista classe '98 ha voluto poi sottolineare le prestazioni e le caratteristiche di Destiny Udogie sottolineando come con il giovane esterno italiano ci sia una grande connessione sia in campo che fuori. Makengo chiudendo il suo intervento a Dazn ha voluto evidenziare con un sorriso di come sia proprio lui a spingerlo in campo a dare sempre di più. Il francese è carico sa che l'opportunità di fare bella figura oggi è concreta e non vuole sprecare la maglia da titolare datagli da mister Cioffi. E' questione solo di minuti poi la parola spetterà al campo ma le premesse sono ottime! Ma non finisce qui: ecco gli undici scelti dagli allenatori! <<<