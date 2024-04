Udinese-Roma / La preview di Cannavaro: “Con la Roma gara vera…”

L'Udinese si prepara alla prossima sfida di campionato con la Roma. I 18 minuti e 30 secondi continuano ad essere davvero importanti per la stagione bianconera. Guadagnare punti (che sia 1 o che siano 3) potrebbe fare la differenza sulle dirette inseguitrici come Sassuolo e Frosinone. A preparare la partita ci ha già pensato il nuovo tecnico che ha detto la sua. Ecco le parole in conferenza stampa da parte di Fabio Cannavaro.