La sfida tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e i giallorossi di Gian Piero Gasperini è alle porte. Ecco tutti i dettagli e le possibili scelte dei due tecnici in vista di un match sicuramente importante.
Udinese-Roma | Le probabili formazioni: Runjaic e Gasp in emergenza
Udinese-Roma | Le probabili formazioni: Runjaic e Gasp in emergenza
Udinese(3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All. Runjaic
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Lorenzo Pellegrini, Soulé; Malen. All. Gasperini
