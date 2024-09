Roma-Udinese | Rigore di Dybala, corretto? La moviola

L'Udinese continua a lavorare sul campo da gioco e si sta cercando di fare il possibile per preparare nel migliore dei modi il prossimo match

Feliciani promosso alla fine del match tra l'Udinese e la Roma disputato ieri sera allo stadio Olimpico di Roma. Questa è la decisione presa dai maggiori quotidiani sportivi , con il direttore di gara che si è ben comportato in tutte le occasioni dubbie che potevano esserci.

Il rigore fischiato nel corso della seconda frazione per fallo di Jaka Bijol ai danni di Paulo Dybala è semplicemente sacrosanto. Il difensore bianconero entra in netto ritardo e di conseguenza l'arbitro è bravo a non dover usufruire dell'ausilio del VAR.