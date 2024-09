Roma-Udinese / Runjaic in conferenza: “Non guardiamo la classifica…”

"Siamo concentrati su di noi, quello che succede a Roma non ci interessa. Siamo contenti di essere primi e di far vivere un bel momento ai tifosi, ma non guardiamo la classifica né tantomeno la situazione dell’avversario, siamo concentrati sulla partita". Ha parlato anche della nuova guida tecnica: "Hanno un nuovo allenatore, non so che direzione prenderanno, ma la pressione è sulle loro spalle e faranno di tutto per vincere". Il punto anche su Giannetti: "Per recuperare ogni giorno è fondamentale. Ora sta molto meglio ma bisogna vedere se sarà a disposizione". Cambiando rapidamente discorso, ecco le probabili formazioni <<<