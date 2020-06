Roma, terremoto in casa giallorossa. Petrachi sospeso dal ruolo di Ds, al suo post l’ex Udinese De Sanctis

Continua il momento di incertezza in casa Roma, dopo la rottura annunciata tra il Ds Gianluca Petrachi e il club giallorosso, poco fa è arrivata la notizia della sospensione da parte della società capitolina verso l’ex Torino. Petrachi è approdato nella capitale solo un anno fa, ma i rapporti con il presidente James Pallotta e il tecnico Fonseca non sono mai stati idilliaci. Ultimo in ordine di tempo, l’sms che Petrachi avrebbe mandato al presidente di Boston, contente epiteti e frasi poco amichevoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, la società romana ha deciso di sospendere Petrachi. Il ruolo di DS andrà all’ex portiere dell’Udinese, Morgan De Sanctis, il quale faceva già parte dell’organico societario della Roma, con competenze relative al settore giovanile. L’ex Napoli dunque ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo con la supervisione di Baldini.