Udinese-Roma / Il top e flop del match: assegnato l’oscar per il migliore

Il team allenato da Andrea Sottil vola a dieci punti in classifica, il team continua a sorprendere e quella di oggi diventa a tutti gli effetti una delle migliori partite dell'ultimo decennio. Alla Dacia Arena arrivava la Roma che è a tutti gli effetti l'attuale capolista, ma l'Udinese ha giocato il suo match e distrutto totalmente la società avversaria. Una partita mai in discussione e senza storia sotto tutti i punti di vista. Alla fine arriva un 4-0 che mancava da qualche mese, ma a cui i tifosi bianconeri si stanno abituando. Intanto non perdere il top ed il flop di questo match che resterà negli annali.

Il top senza ombra di dubbio è il capitano: il Tucu Pereyra. Una partita giocata in maniera impeccabile e senza nessun tipo di sbavatura, con il talento che è riuscito a mettere a segno un gol ed un assist (rispettivamente quelli del 3-0 e del 4-0). Se quella di oggi è la peggior sconfitta da quando Mourinho è tornato ad allenare in Serie A, c'è tanto dell'Udinese e della squadra gestita da Andrea Sottil. Una società che sta giocando in maniera perfetta e di conseguenza si merita sotto tutti i punti di vista una classifica di questo tipo. Adesso, però, passiamo al flop dell'incontro.

Il flop...

In un incontro vinto 4-0 contro una società che sta puntando alla Champions League non può essere inserito un flop ed infatti oggi questa parte dell'articolo è riservata a tutta la squadra. Dalla sicurezza di Marco Silvestri alla garra difensiva di Rodrigo Becao e Neheun Perez. La prestazione sontuosa fatta da Destiny Udogie, capace di mettere in difficoltà prima Karsdorp e subito dopo Celik. Anche l'attacco con le invenzioni di Gerard Deulofeu, Isaac Success e poi Beto è stato perfetto.