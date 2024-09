Roma 3-0 Udinese | Top e flop dell’incontro: ecco chi sale e chi scende

La Roma vince e convince contro un'Udinese che è stata la brutta figura della squadra brillante che abbiamo visto in questo inizio di stagione. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere chi sale e chi scende . Ecco il top ed il flop dopo questi 90 minuti.

Il club capitolino ha dominato nel corso di questi 90 minuti e soprattutto è riuscito ad approfittare in maniera perfetta degli errori avversari. Il top in questo caso non andrà nemmeno ad un bianconero, ma vanno premiate le giocate di Paulo Dybala ed Artem Dovbyk che hanno chiuso la pratica grazie ad un match di primissima fattura.

IL FLOP

Oggi i giocatori che hanno deluso sono davvero tanti. Uno su tutti è Jaka Bijol che rientra nei flop per il secondo match consecutivo. Il rigore regalato a Dybala pesa come un macigno. Va aggiunto che non è nemmeno il peggiore di giornata visto che Thomas Kristensen ha dato l'impressione di giocare più con la Roma che con le Zebrette. Nota di demerito anche per Lorenzo Lucca. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Roma-Udinese <<<