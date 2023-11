Roma-Udinese / Top e flop dell’incontro: ecco chi sorprende e chi delude

Si è appena conclusa la sfida tra la Roma di José Mourinho e l'Udinese di Gabriele Cioffi. Ecco il top ed il flop di giornata

Terminata da qualche istante una partita molto divertente, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e la Roma di José Mourinho. 90 minuti in cui le due squadre non si sono mai tirate indietro ed anzi con il passare dei minuti hanno fatto sempre di più per poterla vincere. Andiamo a vedere chi è il top e chi il flop di questo match.

Premio meritatissimo — Il migliore in campo per i bianconeri è senza ombra di dubbio l'autore dell'assist che verrà premiato anche per essersi inserito in maniera perfetta nei nuovi meccanismi friulani. Stiamo parlando di Martin Payero. Il ragazzo argentino dopo una prima frazione in sofferenza, ha portato a termine un secondo tempo di piena garra. Messa in difficoltà tutta la mediana della squadra della capitale a suon di belle giocate e soprattutto di tanta quantità. La palla messa sulla testa di Martin Payero è solo la ciliegina su una torta di altissima pasticceria.

Il flop di giornata — Se c'è un giocatore che delude sappiamo tutti di chi stiamo parlando. Joao Ferreira anche oggi è apparso spesso in difficoltà ed inoltre ha regalato alla Roma la punizione da cui è nato il vantaggio. La prestazione ottima contro l'Atalanta è già un lontano ricordo. Oggi serviva di più e questo surplus il portoghese non è riuscito a darlo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati dalla www. Ecco le pagelle dell'incontro <<<

