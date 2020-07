Roma-Udinese, le probabili formazioni

Questa sera alle ore 21:45 allo stadio Olimpico, l’Udinese sarà ospite della Roma. Due squadre ferite dalle sconfitte contro Atalanta e Milan, due squadre in cerca di punti, i friulani per allontanare la zona retrocessione, mentre i giallorossi per restare aggrappati al sogno Champions. Nell’Udinese, De Maio favorito su Nuytinck in difesa, mentre in regia potrebbe trovare spazio Walace a sfavore di Jajalo, sulla sinistra Zeegelaar in vantaggio su Sema, in avanti Lasagna e Okaka. Nella Roma, fuori Mancini, spazio a Ibanez a centrocampo spazio al giovane Villar, Pastore potrebbe avere una chance, insieme a Perez e Kluivert sulla trequarti. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Cristante, Villar; Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Zeegelaar; Lasagna, Okaka.