Roma – Udinese, Okaka: “Non è successo nulla, subito testa al Parma”

Il centravanti bianconero non fa drammi per la sconfitta contro i giallorossi, ma invita la squadra a concentrarsi per il prossimo impegno

Redazione

UDINE - Fallito l'esame di laurea da parte dell'Udinese contro la Roma. Per i friulani netta sconfitta per 3 a 0 all'Olimpico. Mattatori del lunch match per i giallorossi Veretout (doppietta) e Pedro. Al termine della gara è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv il centravanti bianconero Okaka: "Dopo tanti risultati positivi ci può anche stare una battuta d'arresto. La sconfitta ci poteva anche stare, di fronte avevamo una squadra arrabbiata per la sconfitta contro la Vecchia Signora. Non è successo nulla, dobbiamo subito concentrarci sul Parma. Ci abbiamo provato anche oggi, è andata male, ma ora bisogna solo pensare al prossimo match. Mi sento meglio partita dopo partita. Sono stato fuori per tanto tempo, voglio dare il mio contributo alla squadra. Dobbiamo concludere al meglio la stagione, Daremo tutti il 100%".

Nel post partita ha parlato ai microfoni di Udinese Tv anche Gerard Deulofeu: "Abbiamo regalato il primo tempo alla Roma e non abbiamo giocato con la cattiveria che serviva per fare risultato. Abbiamo faticato fin da subito, senza lottare. Ci siamo svegliati nel secondo tempo, ma ormai era tardi. Ci abbiamo comunque provato senza troppa fortuna. Dobbiamo imparare da questa sconfitta, pensiamo alla prossima sfida. Ho avuto le mie occasioni, ma devo essere più freddo sotto porta. Giocando in questo modo non otterremo grandi risultati".

I giallorossi sono apparsi trasformati e non hanno dato modo all'Udinese di imporre il proprio gioco di qualità a centrocampo. Ora occorre ritrovare subito il trend positivo. Domenica prossima al Tardini un risultato positivo potrebbe mettere quasi in cassaforte la salvezza, pur mancando ancora quasi un intero girone di ritorno. Fondamentale sarà il ritorno al gol da parte dell'attacco bianconero, che ha bisogno delle reti dei suoi centravanti.