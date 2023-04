Roma-Udinese | Sottil nel pre partita: “Beto e Arslan out per l’influenza”

Sei partite senza vittoria: l'Udinese, una delle più belle delle ultime stagioni, non sta vivendo il suo periodo migliore. La volontà del club è quella di reagire dopo il convincente pareggio di sabato scorso con l'Atalanta, dopo essere stati, per altro, a un passo dal vantaggio con Beto. Voglia di stupire dunque, anche se di fronte ci si troverà una squadra in buona forma e che gioca un bel calcio. Nonostante l'avversario sia ostico, il tecnico bianconero Andrea Sottil ha tutta l'intenzione di ripetere la gara dell'andata, senza guardare la differenza in classifica.