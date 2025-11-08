Roma-Udinese | Zanoli o Ehizibue? La scelta sulla fascia destra

La sfida tra i giallorossi di mister Gian Piero Gasperini e l’Udinese di mister Kosta Runjaic è alle porte. Un match complesso in cui i bianconeri dovranno fare la differenza contro una delle migliori società di questo inizio di torneo. Uno dei grandi ballottaggi e dei dubbi che tengono quota è quello che riguarda un ruolo decisamente interessante come la fascia destra. Chi si prenderà la maglia da titolare nel corso della prossima sfida?

La sfida è tra due protagonisti che nel corso di questo inizio di stagione si sono spesso alternati, stiamo parlando di Kingsley Ehizibue e Alessandro Zanoli. La scelta di Runjaic sembra essere chiara e dovrebbe partire dal primo minuto il calciatore italiano. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto sui calciatori in scadenza <<<