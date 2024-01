Udinese / Contro i rossoneri, torna un titolarissimo: il punto sul match

Tutto è pronto e scritto per il suo ritorno dal primo minuto sul campo da gioco. Nonostante la buona prova di Lazar Samardzic contro la Fiorentina, dovrebbe tornare dal primo minuto l'argentino Martin Payero. Per l'ex Boca Juniors sono finiti i problemi e non vede l'ora di mettersi in mostra come ha sempre fatto.