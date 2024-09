Mercato Udinese – Rui Modesto: “Devo migliorare, il livello è alto”

Rui Modesto è stato presentato alla stampa. L'ultima freccia acquistata da mister Kosta Runjaic ha grandissima voglia di mettersi in mostra e dire la sua. Nel corso della prima amichevole con la maglia dell'Udinese ha già mostrato buone cose. Ecco le sue dichiarazioni e come si è trovato in queste prime settimane in bianconero.