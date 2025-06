Mercato Udinese – Rui Modesto e le sirene portoghesi: i dettagli

L'esterno bianconero ha attirato l'interesse di un club portoghese: la società fissa il prezzo base per una trattativa

Non solo Lucca, Bijol e Solet. Anche Rui Modesto ha suscitato l’interesse del mercato. L'esterno angolano dell'Udinese ha dimostrato più volte in questa stagione di essere pronto e desideroso di migliorarsi. Spesso Runjaic lo schierato e ha risposto presente con prestazioni abbastanza convincenti.

I giornali locali comunicano che lo Sporting Braga è interessato all’esterno destro angolano nato nel 1999. L’Udinese ha stabilito il costo del calciatore, visto da Runjaic come sostituto di Ehizibue , a 3 milioni di euro.

Chissà cosa deciderà la società. Da una parte Rui Modesto potrebbe essere un profilo su cui scommettere la prossima stagione con più continuità, dall'altra la cessione definitiva non è obbligatoria. Il club friulano potrebbe optare per un prestito e vedere se Rui Modesto sarà in grado di compiere ulteriori miglioramenti.