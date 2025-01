Udinese News – Dubbi da sciogliere per Runjaic: ecco i ballottaggi attuali

In occasione della partita contro la Roma , mister Runjaic è avvolto da alcuni dubbi. Dal Bruseschi sembrano esserci due ballottaggi all'interno della probabile formazione. Il primo ballottaggio è in attacco: Lucca (65%) può contendersi il posto con Sanchez (35%). Rivedere l'attacco leggero potrebbe essere una scelta delicata pertanto Lucca è in vantaggio sul cileno.

L'altro ballottaggio vede sempre El Nino Maravilla (45%) coinvolto ma con Rui Modesto (55%) come pretendente. In questo caso se Runjaic non scegliesse l'esterno di centrocampo, il modulo diventerebbe un 4-3-3 con il tanto bramato tridente. Si tratta di un'altra scelta molto pericolosa che sarebbe meglio provare in un'altra occasione.