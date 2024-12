Udinese news – Runjaic sorride: due big stanno recuperando in fretta.

Buone notizie dall'infermeria friulana: Sandi Lovric e Martin Payero stanno recuperando velocemente e in forma ottimale i propri infortuni. Così la squadra riacquista due pedine fondamentali per affrontare il resto di questo campionato molto impegnativo e difficoltoso.

Per quanto riguarda il centrocampista sloveno classe 98, proprio ieri si è allenato con i compagni. Sembra essere addirittura già disponibile come possibile titolare nella partita contro la Fiorentina . Ovviamente Runjaic deve ancora valutare la situazione con gli ultimi allenamenti prima della gara.

Payero sarebbe dovuto rientrare ad anno nuovo, invece sembra puntare alla prossima partita contro il Torino. Il giocatore argentino classe 98 è una pedina molto utile per infoltire le file del centrocampo friulano per avere più scelte sugli schieramenti. L'infermeria del Bruseschi sembra si stia svuotando di settimana in settimana . Soltanto Giannetti, Davis, Okoye e Zarraga rientreranno ad anno nuovo.