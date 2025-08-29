Udinese – La probabile formazione di Runjaic: Bravo e Davis in pole

La gara contro l'Inter si avvicina sempre di più e Runjaic studia i possibili 11 titolari da schierare a Milano

Lorenzo Focolari Redattore 29 agosto - 10:23

Le valutazioni sono ancora in corso ma è ovvio che per presentarsi a Milano serve la miglior formazione possibile di partenza. Runjaic assembla i pezzi da schierare contro la squadra di Chivu tralasciando chi è appena arrivato ad Udine come Buksa. Ecco i possibili 11 iniziali dell'Udinese.

Seguendo un probabile 3-5-2, in porta ci sarà Razvan Sava mentre i tre centrali dietro potrebbero vedere Kristensen, Solet e di nuovo Bertola come titolari. Il ragazzo ex Spezia sembra aver colpito il mister e potrebbe avere un'altra chance da titolare. Sulle fasce troverebbero posto Ehizibue a destra e Zemura a sinistra.

A centrocampo Atta, Karlstrom e Lovric sarebbero in pole per iniziare la gara mentre in attacco Runjaic opterebbe ancora per la coppia Davis-Bravo. Tutto è ancora da vedere e soltanto il giorno della gara avremo le scelte finale.