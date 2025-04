Torino-Udinese | Runjaic: “Bravo? In sintonia con Payero…”

L'Udinese si prepara ad affrontare il Torino in un cruciale scontro diretto per la lotta al decimo posto in classifica. Prima della partita, l'allenatore dei bianconeri, Kosta Runjaic , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport24:

“Abbiamo alcune limitazioni in attacco; Davis non è ancora pronto per partire titolare, ma probabilmente avrà la possibilità di entrare in campo per uno spezzone. Ho deciso di schierare Iker Bravo come centravanti, poiché credo che possa svolgere bene quel ruolo. Inoltre, lo vedo in sintonia con Payero, un giocatore con molta esperienza"