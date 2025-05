Udinese – Marino: “Runjaic? Ha suscitato più domande che certezze…”

"Ora la famiglia Pozzo dovrà valutare se Kosta Runjaic possa continuare a guidare la squadra, considerando anche che l'annata non ha rispettato le aspettative. Non è solo la sconfitta contro il Monza a sollevare interrogativi, perché la sorprendente e inattesa sconfitta in casa contro una squadra già relegata si inserisce in una chiusura di campionato deludente nella quale Runjaic ha suscitato più domande che certezze. Analizzandolo come dirigente, non sono ancora riuscito a comprendere appieno la persona, che non ha mai comunicato in italiano, né l'allenatore. Quest'ultimo non sembra aver apportato innovazioni nel nostro campionato e in particolare all'Udinese, composta da una rosa da metà classifica, capace di ottenere più di 50 punti".