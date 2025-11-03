News Udinese – Runjaic concede il riposo “lungo”: il punto attuale

Dopo la faticosa sequenza di tre partite in otto giorni, il mister Runjaic ha deciso di dare due giorni di riposo alla squadra. Domani, i giocatori dell'Udinese si ritroveranno al Bruseschi per iniziare i preparativi per il match a Roma . Sabato alle 18 si svolgerà la partita contro i giallorossi, che sono stati battuti ieri dal Milan .

Il team bianconero spera di recuperare Keinan Davis , mentre Thomas Kristensen rimane infortunato. A Roma, l’Udinese potrà contare su circa 200 sostenitori, con il supporto degli ultras e l’organizzazione della trasferta da parte degli Udinese Club di Savorgnano e Tarcento.

La vittoria contro l'Atalanta ha infuso speranza di poter tentare in un altro colpaccio e con una settimana per recuperare, chissà se così sarà. Le ultime di mercato:Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni <<<