News Udinese – Runjaic concede il riposo “lungo”: il punto attuale

Stacco netto dopo il ritmo di gare serrato degli ultimi giorni: domani riprenderanno gli allenamenti al Bruseschi
Dopo la faticosa sequenza di tre partite in otto giorni, il mister Runjaic ha deciso di dare due giorni di riposo alla squadra. Domani, i giocatori dell'Udinese si ritroveranno al Bruseschi per iniziare i preparativi per il match a Roma. Sabato alle 18 si svolgerà la partita contro i giallorossi, che sono stati battuti ieri dal Milan.

Il team bianconero spera di recuperare Keinan Davis, mentre Thomas Kristensen rimane infortunato. A Roma, l’Udinese potrà contare su circa 200 sostenitori, con il supporto degli ultras e l’organizzazione della trasferta da parte degli Udinese Club di Savorgnano e Tarcento.

La vittoria contro l'Atalanta ha infuso speranza di poter tentare in un altro colpaccio e con una settimana per recuperare, chissà se così sarà. Le ultime di mercato:Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni <<<

