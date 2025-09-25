Notizie Udinese – Runjaic in conferenza domani: ecco l’orario

Il tecnico dei bianconeri si prepara per presentare la sfida tra Udinese e Sassuolo prevista per Domenica 28 Settembre

In tanti si chiedono chi giocherà in attacco in occasione del quinta giornata di campionato tra Sassuolo e Udinese. Zaniolo ha lasciato lo zampino in Coppa Italia e adesso punta alla Serie A.