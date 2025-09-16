Il tempo di festeggiare i tre punti ottenuti a Pisa è da considerarsi passato. Ora l'Udinese deve fare i conti con l'avanzare del tempo che porta alla sfida in casa contro il Milan di Massimiliano Allegri. Una gara che va preparata e presentata al meglio per cercare di ottenere la continuità dei risultati.
Udinese News – Venerdì Runjaic parlerà in conferenza stampa: gli orari
Il tecnico dei bianconeri presenterà la sfida contro il Milan di Max Allegri venerdì: ecco gli orari della conferenza
Venerdì 19 settembre, alla vigilia di Udinese-Milan, mister Kosta Runjaic farà il punto della situazione in casa bianconera. Il tecnico tedesco affronterà alle 12 in sala stampa i temi della gara valida per la quarta giornata di campionato.
