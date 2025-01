Udinese – Runjaic in conferenza alla vigilia del match contro la Roma

Il tecnico tedesco presenta la sfida contro la Roma in programma per stasera alle 20:45 al Bluenergy Stadium

Mister Kosta Runjaic è chiamato a presentare la sfida contro la Roma, valida per la 22esima giornata di campionato. Ecco le parole del tecnico tedesco.

Quale è stata la reazione della squadra?

"È possibile che una squadra del nostro livello perda una partita in trasferta. Nonostante ciò, è necessario chiedersi come perdere. È stata la nostra prestazione peggiore, e siamo delusi per come è arrivato quel risultato. Abbiamo giocato male contro la Roma e anche contro il Como, ma la nostra sconfitta di 4-1 è significativa. Nonostante ciò, dobbiamo metabolizzarla e concentrarci sulla gara di domani, dove sarà fondamentale dimostrare una reazione davanti ai nostri fan. Martedì abbiamo lavorato sullo scarico e poi abbiamo avuto tre sedute per prepararci alla gara. È stata una settima breve. Ho visto che il gruppo era concentrato e ora il nostro obiettivo è migliorare rispetto al Como".

La gara di andata con la Roma è stata d'aiuto per imparare qualcosa?

"Sebbene i giocatori della Roma abbiano giocato bene contro di noi, abbiamo giocato male e hanno lasciato spazio alla Roma. Non siamo stati in grado di giocare bene e abbiamo subito troppi gol facili".

Ci saranno cambiamenti o le ultime uscite confermeranno il blocco difensivo?

"Come sapete, non mi piace parlare di formazione. Ovviamente dovremo sostituire Solet, che è stato espulso. Penso che Kamara non partirà dal primo minuto perché ha giocato male, ma può accadere. La mia scelta riguarda non solo Como, ma anche le modifiche durante la stagione. Non avrei dovuto farlo partire dall'inizio a Como con il senno di poi, ma è facile parlare dopo. Penso che Zemura sia più adatto alla gara con la Roma, quindi non giocherà domani".

Cosa manca a Sanchez per diventare un titolare stabile in questa Udinese?

"Non ha bisogno che Sanchez gli insegni a giocare a calcio. Era abituato a un livello diverso qui e deve abituarsi alla nostra squadra. Purtroppo, a causa di un infortunio, non si è allenato con noi dall'inizio e ora deve ritrovare la sua forma migliore. È un giocatore molto astuto che pensa alle cose prima degli altri. Senza di lui, abbiamo giocato tutto il girone d'andata e abbiamo sviluppato alcuni meccanismi. Anche quando giochiamo in difesa, siamo consapevoli che gli attaccanti richiedono compiti diversi quando non sono in possesso. Ha avuto un buon gioco con l'Inter e in particolare con l'Atalanta, mentre con il Como ha avuto difficoltà. La sua età potrebbe essere vantaggiosa perché ci può anche fornire assistenza ed esperienza. È fondamentale avere giocatori che possono fare la differenza e lo farà quando verrà chiamato in causa".

È diventato più cauto ora che conosce la Serie A?

"Questo è il suo punto di vista, non posso aggiungere altro. Continueremo a lavorare per migliorare e rendere la prestazione della squadra più costante. L'obiettivo è migliorare il nostro modo di giocare. Si possono ottenere dei feedback rispetto all'anno precedente, come il nostro possesso della palla e il nostro alto pressaggio. Sia io che i miei giocatori e i miei collaboratori dobbiamo tutti migliorare ancora. Cerco di prendere decisioni per far funzionare la squadra al meglio. Inoltre, pensiamo al medio-lungo termine, poiché i risultati sono significativi. Avremo la possibilità di dimostrare la nostra qualità contro Roma".

Come ha visto la prestazione di Rui Modesto contro il Como?

"Aveva fatto un'ottima prestazione in Coppa Italia e lo ha dimostrato anche a Como. Ha avuto una grande opportunità nel secondo momento, e forse non è stato chiaro perché aveva corso molto. I giocatori nuovi in Serie A richiedono tempo per adattarsi a questo campionato. Sta migliorando mentre Ehizibue è pronto per la Serie A a livello fisico. Anche nelle piccole cose, modesto può essere pericoloso".

Sava rimane ancora il titolare?

"In questo momento, non ci sono elementi che lo impedirebbero di giocare. Sono contento dell'arrivo di Selvik, che crea una situazione competitiva. Ha giocato bene a Como Sava. Sta giocando in Serie A e diventa sempre più sicuro dei propri mezzi gara dopo gara. Ha un'ottima tecnica anche con i piedi, quindi voglio vederlo sempre più".

Come stanno Giannetti, Ehizibue e Davis?

"Ehizibue avrà bisogno di più tempo, mentre Davis si sta allenando individualmente e sarà in grado di partecipare al gruppo squadra la settimana prossima. Questo vale anche per Zarraga. Lautaro Giannetti invece avrà bisogno di tempo, ma è in una buona posizione per recuperare. Tutti li avremo tra due settimane".

Damian Pizarro non ha avuto minuti finora? Cosa gli manca?

"Parliamo sempre dei giovani e dei ragazzi che non giocano molto. Sebbene ci sia la possibilità di mandare in prestito alcuni giocatori, è fondamentale che Damian possa ottenere minutaggio con la Nazionale U20. È migliorato con gli allenamenti, deve aumentare la massa muscolare e tornare alla sua forma migliore. È fondamentale anche la predisposizione del giocatore, quindi devi essere attento. La Serie A non è un gioco da provare; quando viene chiamata, devi dimostrare subito il tuo valore. È necessario aspettare un po', ma ha un grande potenziale e può dare molto.

Quanto sarà importante saper ruotare tutti questi attaccanti?

"È positivo avere tutte queste qualità, ma è necessaria una competizione interna. Non dipende da me, ma dalla loro capacità di gestire questa situazione".

