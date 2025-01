Udinese News – Ecco quando parlerà Runjaic in conferenza pre gara

Il tecnico tedesco sta preparando la partita contro il Como in vista per Lunedì. Andiamo a scoprire quando presenterà la gara

Sarà una partita avvincente quella contro il Como . Runjaic e i suoi stanno ancora valutando le opzioni di formazione visti i rientri e i possibili addii. Ciò che sarà importante riguarderà la concentrazione nell'affrontare una squadra dotata di grande personalità e tecnica in tutti i reparti.

La gara sarà Lunedì 2o Gennaio ma il tecnico tedesco dovrà presentare la sfida, in conferenza stampa, Domenica alle alle 12.30 in punto. Tanti temi saranno toccati, soprattutto riguardo il mercato corrente e il fatto che Runjaic non avrà il suo secondo a causa dell'espulsione rimediata contro l'Atalanta.