Notizie Udinese – Runjaic ruota per la Coppa Italia: i dettagli sui giocatori

In vista del match di Giovedì contro l'Inter, Runjaic pensa a delle profonde rotazioni vista la folta panchina di giocatori utilizzabili

Lorenzo Focolari Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 10:08)

Si avvicina sempre di più il match di Coppa Italia contro i neroazzurri in programma al Giuseppe Meazza alle ore 21:00. I padroni di casa sono con il morale alle stelle, data la vittoria contro la Lazio all'Olimpico per 0 a 6. Dall'altra parte i friulani vengono dalla dura sconfitta contro i Napoli per 1 a 3.

In occasione del match Runjaic potrebbe mandare in campo le cosiddette "seconde linee". Andando più nel dettaglio, troverebbero spazio giocatori quali Atta, il ritrovato Sanchez, Pejicic, Tourè, Kabesele , Ebosse, Brenner, Bravo e via dicendo. La formazione non è ancora stata definita ma stando alle indiscrezioni, tutti questi ragazzi potrebbero presenziare come titolari (anche vista l'usanza del turnover ormai sempre usato in Coppa Italia).

Non sarà una partita facile, tanti nemmeno si illudono della possibile vittoria, anche se i neroazzurri proprio lo scorso anno sono usciti agli ottavi contro il Bologna di Thiago Motta. Ecco che un pensierino alla possibilità di fare il "colpaccio" non va negato.