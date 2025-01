Udinese – Runjaic: un nuovo corso per i friulani nell’anno nuovo

L'arrivo di Kosta Runjaic sulla panchina dell'Udinese ha portato una ventata di novità nel panorama calcistico friulano. Il tecnico tedesco, con le sue radici croate, si è trovato ad affrontare una sfida affascinante: quella di imporre il proprio stile di gioco in un campionato come la Serie A, noto per la sua intensità e tatticismo.