Udinese – Runjaic scioglie i dubbi: confermata la linea con tre difensori

Nonostante le indiscrezioni di un possibile 4-3-3, il tecnico tedesco sembra optare per il classico 3-5-2 contro i lariani

Sono stati tanti i dubbi riguardanti lo schieramento di stasera e dal Bruseschi sembrano arrivare le prime forme di certezza. Runjaic potrebbe optare al classico 3-5-2 invece che "dell'innovativo" 4-3-3 in occasione della sfida contro il Como di Fabregas .

Si direbbe una scelta più sicura e così è. Si tratta di sfruttare un sistema di gioco noto ai calciatori, praticato tanto questa stagione e dalle esecuzioni più certe. In più l'avversario di stasera è una squadra a cui piace giocare molto in fase offensiva, dato che dispone di giocatori tecnici in grado di fare la differenza negli spazi. Così Runjaic vuole difendersi adottando una linea a 3 che all'occorrenza può diventare a 5.