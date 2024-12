Notizie Udinese – Runjaic si affida ad un giovane contro la Fiorentina

Continuano le valutazioni sulla formazione titolare per stasera. Sandi Lovric sembra non aver recuperato, al suo posto ci sarà Atta

Si sta delineando sempre più la formazione titolare da schierare stasera contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ci sono ancora alcuni dubbi per mister Runjaic sia per le gestione di Sanchez sia per altri giocatori in altri ruoli. C'è anche il fattore infortuni da considerare e tal proposito il tecnico friulano ha già annunciato che un giocatore non partirà titolare.