Dopo la sconfitta in Coppa Italia subita contro il Como, il Sassuolo ha ricominciato le sessioni di allenamento in preparazione alla prossima partita di campionato, dove i neroverdi incontreranno l'Udinese, in programma domenica 28 settembre alle 12. 30.
Udinese – Runjaic in guardia: il Sassuolo riparte compatto
I ragazzi di Grosso sono tornati ad allenarsi per il campionato dopo la batosta in Coppa Italia e ora vogliono i tre punti in casa
È molto probabile che Grosso scelga di schierare i giocatori titolari per affrontare i friulani, desiderosi di recuperare dopo la loro perdita in casa contro il Milan.
I giocatori emiliani hanno ripreso gli allenamenti ieri e, come comunicato dal club, la sessione si è concentrata su attività di recupero per chi ha partecipato alla Coppa Italia, affiancata a esercizi tecnici e tattici. La prossima seduta di allenamento è prevista per questa mattina, a poco più di 48 ore dall'inizio della partita.
