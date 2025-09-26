mondoudinese udinese news udinese Udinese – Runjaic in guardia: il Sassuolo riparte compatto

I ragazzi di Grosso sono tornati ad allenarsi per il campionato dopo la batosta in Coppa Italia e ora vogliono i tre punti in casa
Dopo la sconfitta in Coppa Italia subita contro il Como, il Sassuolo ha ricominciato le sessioni di allenamento in preparazione alla prossima partita di campionato, dove i neroverdi incontreranno l'Udinese, in programma domenica 28 settembre alle 12. 30.

È molto probabile che Grosso scelga di schierare i giocatori titolari per affrontare i friulani, desiderosi di recuperare dopo la loro perdita in casa contro il Milan.

I giocatori emiliani hanno ripreso gli allenamenti ieri e, come comunicato dal club, la sessione si è concentrata su attività di recupero per chi ha partecipato alla Coppa Italia, affiancata a esercizi tecnici e tattici. La prossima seduta di allenamento è prevista per questa mattina, a poco più di 48 ore dall'inizio della partita.

