Udinese – Runjaic in guardia: il Sassuolo riparte compatto

I ragazzi di Grosso sono tornati ad allenarsi per il campionato dopo la batosta in Coppa Italia e ora vogliono i tre punti in casa

I giocatori emiliani hanno ripreso gli allenamenti ieri e, come comunicato dal club, la sessione si è concentrata su attività di recupero per chi ha partecipato alla Coppa Italia, affiancata a esercizi tecnici e tattici. La prossima seduta di allenamento è prevista per questa mattina, a poco più di 48 ore dall'inizio della partita.