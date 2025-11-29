Parma-Udinese | Runjaic: “Desidero audacia e…” Le parole

"Oggi prevedo un incontro impegnativo, disputato con attenzione contro una squadra competitiva sul proprio campo e composta da ottimi calciatori. Desidero osservare audacia, focalizzazione e tenacia. Aspetto un maggiore numero di reti da parte di tutti. Oggi ho optato per Zemura poiché Kamara ha subito un infortunio. Anche Piotrowski e Zanoli intendono dimostrare le loro capacità".