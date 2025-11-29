Il tecnico dell'Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita contro il Parma. Andiamo a scoprire le parole di mister Kosta Runjaic.
mondoudinese udinese news udinese Parma-Udinese | Runjaic: “Desidero audacia e…” Le parole
udinese
Parma-Udinese | Runjaic: “Desidero audacia e…” Le parole
A pochi minuti dall'inizio della gara contro il Parma, mister Runjaic ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita
"Oggi prevedo un incontro impegnativo, disputato con attenzione contro una squadra competitiva sul proprio campo e composta da ottimi calciatori. Desidero osservare audacia, focalizzazione e tenacia. Aspetto un maggiore numero di reti da parte di tutti. Oggi ho optato per Zemura poiché Kamara ha subito un infortunio. Anche Piotrowski e Zanoli intendono dimostrare le loro capacità".
La gara ormai è ad un passo dal suo inizio. Non perdetevi il live della nostra redazione: Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00 <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA