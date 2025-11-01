Udinese-Atalanta | Runjaic: “Siamo pronti a combattere…” Le parole

“Dodici punti sono buoni ma non bastano per adesso. Dobbiamo riprendere a fare punti e la sconfitta con la Juventus non ci ha fatto bene. Oggi dobbiamo sfruttare questa nuova occasione e siamo pronti”.

”Loro sono una squadra forte e di qualità. Hanno una buona intensità e ci alettiamo tanti duello fisici. Siamo pronti a combattere”. Le ultime di mercato: Spalletti ha il suo primo nome: pronti 20 milioni<<<