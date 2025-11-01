mondoudinese udinese news udinese Udinese-Atalanta | Runjaic: “Siamo pronti a combattere…” Le parole

Il tecnico dei friulani ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita con l’Atalanta: ecco le parole di Runjaic
Mister Runjaic ha rilasciato delle dichiarazioni nel per partita con l’Atalanta di Ivan Juric. Ecco le parole del tecnico tedesco.

“Dodici punti sono buoni ma non bastano per adesso. Dobbiamo riprendere a fare punti e la sconfitta con la Juventus non ci ha fatto bene. Oggi dobbiamo sfruttare questa nuova occasione e siamo pronti”.

"Loro sono una squadra forte e di qualità. Hanno una buona intensità e ci alettiamo tanti duello fisici. Siamo pronti a combattere".

