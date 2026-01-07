Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Udinese con le scelte dei tecnici Baroni e Runjaic.
mondoudinese udinese news udinese Torino-Udinese | Runjaic sceglie Miller! Le ufficiali
udinese
Torino-Udinese | Runjaic sceglie Miller! Le ufficiali
Manca sempre meno all’incontro tra Torino e Udinese: Runjaic e Baroni hanno scelto i primi undici che scenderanno in campo
Torino 3-5-2
Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone.
Udinese 3-5-2—
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis
© RIPRODUZIONE RISERVATA