mondoudinese udinese news udinese Torino-Udinese | Runjaic sceglie Miller! Le ufficiali

udinese

Torino-Udinese | Runjaic sceglie Miller! Le ufficiali

Torino-Udinese | Runjaic sceglie Miller! Le ufficiali - immagine 1
Manca sempre meno all’incontro tra Torino e Udinese: Runjaic e Baroni hanno scelto i primi undici che scenderanno in campo
Lorenzo Focolari Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Udinese con le scelte dei tecnici Baroni e Runjaic.

 

Torino 3-5-2

Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone.

Udinese 3-5-2

—  

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis

Leggi anche
Udinese News – Runjaic studia le ultime mosse: Atta di nuovo in scena?
Udinese News – Sanchez in rotta con il Siviglia? Il punto dell’ex

© RIPRODUZIONE RISERVATA