"Ci è mancata in generale aggressività ed energia. Abbiamo concesso due gol su due rigori in episodi sfortunati. Abbiamo però commesso troppi errori, soprattutto nel secondo tempo e questo ci è costato la sconfitta. Dobbiamo rimanere calmi e essere consapevoli che la classifica può cambiare nel giro di poco tempo in Serie A. Adesso avremo una nuova gara in casa contro il Venezia, avremo l'occasione di parlare e fare gruppo per focalizzarci su questo nuovo impegno che sarà molto importante per noi. La situazione e la classifica sono quelle che vediamo. Non dobbiamo fare troppe interpretazioni. Dobbiamo lavorare sulla crescita e sulle qualità in campo. Solo il duro lavoro può aiutare a cambiarci. Dobbiamo assolutamente migliorare nella fase difensiva".