L'allenatore prosegue: "È una sfida ma metterò in campo la migliore squadra possibile. Ci saranno delle rotazioni, abbiamo diverse scelte, ma non è detto che ci saranno in tutti i reparti. C'è ancora tempo per decidere". Sulla formazione: "Domani non andremo a stravolgere radicalmente la formazione, non è l'approccio con cui vogliamo lavorare. Sarà però l'occasione per vedere meglio giocatori visti meno finora. La difesa sarà a tre".