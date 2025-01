Udinese – Runjaic e Pafundi si chiariscono: il giocatore rimarrà ad Udine

La società bianconera ha fatto una scelta importante riguardo al futuro di Pafundi . La famiglia del giocatore, la società e il coach Kosta Runjaic hanno raggiunto un accordo . Il giocatore classe 2006 non verrà ceduto in prestito ulteriormente , ma continuerà la sua crescita direttamente con l'Udinese . Una scelta che dimostra la grande fiducia che viene posta in Simone e nelle sue capacità.

Pafundi ha attirato l'attenzione di mister Runjaic in queste settimane di allenamento grazie alle sue prestazioni eccezionali nelle nazionali giovanili italiane e nei suoi precedenti con la Primavera bianconera. L'allenatore tedesco ha dichiarato la sua intenzione di trattenerlo in modo da poter incorporarlo gradualmente nel nuovo progetto tattico.

Il tecnico pensa di schierarlo in un 4-3-3, un modulo che potrebbe sottolineare le sue capacità tecniche e la sua visione di gioco. Nel nuovo sistema di gioco, Pafundi, trequartista da sempre, ha tutte le carte in regola per diventare un'arma imprevedibile. Le sue caratteristiche principali sono l'agilità, il controllo della palla e la capacità di saltare l'uomo. Potrebbe sfruttare al meglio gli spazi tra le linee e diventare un punto di riferimento creativo per l'attacco friulano, una valida alternativa ai veterani Thauvin e Sanchez in una posizione più avanzata. Le ultime di mercato: Giocatore rinnova fino al 2029 ma vola subito in prestito <<<