Udinese-Lecce | Runjaic: “Noi faremo la nostra partita…” Le parole

Udinese-Lecce | Runjaic: “Noi faremo la nostra partita…” Le parole - immagine 1
Il tecnico tedesco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre gara con il Lecce: ecco le parole
Lorenzo Focolari Redattore 

Mister Runjaic è carico e vuole che la squadra raggiunga i tre punti per la prima volta in casa all’interno di questa stagione. Ecco le parole del tecnico dell'Udinese:

“Ci manca soltanto la vittoria in casa, siamo ad una buona fase del nostro percorso. Oggi dobbiamo fare una grande partita di coraggio perché il Lecce è una squadra forte”.

“Attaccheremo facendo la nostra gara ma dobbiamo fare attenzione ai loro eventuali contropiedi”. Le ultime di mercato: Iker Bravo verso l’addio? Parla Runjaic<<<

 

