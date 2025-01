Udinese News – Runjaic perde un esterno? Il punto in vista del Como

Durante la partita contro la Dea di Gasperini , un giocatore delle file friulane si è dovuto fermare e chiedere il cambio: Kingsley Ehizibue non è riuscito a terminare la partita contro i bergamaschi. Al suo posto ha condotto egregiamente la situazione Rui Modesto dal 51esimo in poi.

Cosa è successo a Ehizibue ? Già al sesto minuto il giocatore aveva rimediato un colpo alla testa abbastanza pericoloso, dopodiché al attorno 51esimo, nel tentativo di fare uno scatto, il calciatore si è fermato bruscamente rimanendo a terra. La decisione è stata immediata: sostituzione rapida per poi riprendere il gioco.

Stando agli esami sostenuti tra ieri e oggi, il giocatore avrebbe rimediato uno stiramento al flessore, da valutare meglio per sapere se non si tratta di stiramento. I tempi di recupero sono ancora da stabilire anche se la prima impressione sembra indicare che Ehizibue non ci sarà contro il Como. Ecco le ultime di mercato: Runjaic ne perde cinque: il punto sulle cessioni <<<