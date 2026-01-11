Udinese – Runjaic perde il suo numero 10: Zaniolo si opera

Nicolò Zaniolo deve lasciare il campo da gioco per un paio di settimane e soprattutto subirà un'operazione. L'Udinese perderà il suo numero dieci per via di un problema al ginocchio. Una vera e propria batosta, soprattutto ora che il suo rendimento era di primissimo livello. Non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni arrivate sui social.