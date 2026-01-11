Nicolò Zaniolo deve lasciare il campo da gioco per un paio di settimane e soprattutto subirà un'operazione. L'Udinese perderà il suo numero dieci per via di un problema al ginocchio. Una vera e propria batosta, soprattutto ora che il suo rendimento era di primissimo livello. Non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni arrivate sui social.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Runjaic perde il suo numero 10: Zaniolo si opera
udinese
Udinese – Runjaic perde il suo numero 10: Zaniolo si opera
Mister Runjaic perde il suo calciatore più importante nel corso di questa prima parte di stagione. Ecco tutti i dettagli sull'operazione
"Purtroppo nell’ allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese". Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle ultime notizie dal mercato. L'Udinese saluta l'estremo difensore? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA