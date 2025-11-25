Udinese News – Runjaic in bilico? Pozzo parla chiaro: le parole

Venti reti incassate nelle prime dodici partite: dopo il Torino, che ne ha subite ventuno, la difesa dell’Udinese risulta la meno efficace della serie A. La Gazzetta dello Sport analizza le responsabilità. Tra i portieri, Sava e Okoye non hanno offerto un buon livello. In difesa, Solet non sta mostrando le sue vere potenzialità.