Venti reti incassate nelle prime dodici partite: dopo il Torino, che ne ha subite ventuno, la difesa dell’Udinese risulta la meno efficace della serie A. La Gazzetta dello Sport analizza le responsabilità. Tra i portieri, Sava e Okoye non hanno offerto un buon livello. In difesa, Solet non sta mostrando le sue vere potenzialità.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – Runjaic in bilico? Pozzo parla chiaro: le parole
udinese
Udinese News – Runjaic in bilico? Pozzo parla chiaro: le parole
La difesa traballa in termini di sicurezza a imbattibilità mentre l'attacco si sta sterilizzando in termini di goal
Goglichidze ha perso il posto da titolare dopo la deludente prestazione contro la Juventus, Palma ha subito un colpo nella trasferta a Reggio Emilia, Bertola sta guadagnando più opportunità, mentre Kabasele si è dimostrato il più regolare nel suo rendimento.
Ieri, Gino Pozzo, durante il gala della squadra, ha dichiarato alla tv ufficiale del club: “La nostra posizione in classifica è sicura, ma ci manca quel salto di qualità che speriamo di poter realizzare”. Runjaic può restare sereno. La sua fiducia l’ha conquistata grazie al lavoro quotidiano, portando ordine nell’organizzazione della squadra". Le ultime di mercato: Iker Bravo ai saluti? Ecco le squadre interessate <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA