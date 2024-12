Udinese – “Vogliamo giocare bene ma…” Le parole di Runajic su Pozzo

Nella conferenza stampa del prepartita di Monza - Udinese , mister Runjaic ha risposto a delle domande sulle parole di Gino Pozzo rilasciate in settimana. Il presidente aveva dichiarato il dovere di pensare alla possibile qualificazione in Europa dopo più di 15 anni.

A tal proposito l'allenatore tedesco ha asserito: "Non mi piace vedere troppo in là, abbiamo una buona base e un mix di giocatori esperti e giovani che miglioreranno nei prossimi anni. Bisogna ricordare anche la loro età quando sbagliano. Penso che tutti assieme potremo crescere. A inizio stagione nessuno avrebbe detto che noi saremmo stati in alto in classifica e nell'arco della stagione è sempre corretto analizzare le situazioni in maniera lucida. Abbiamo perso, è vero, ma possiamo trarre dei buoni insegnamenti. Vogliamo giocare bene, ma anche portare dei punti a casa e possiamo già farlo lunedì anche senza Davis e Okoye. Abbiamo una buona rosa per sostituirli".