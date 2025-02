Udinese – Runjaic presenta la partita contro il Napoli: la conferenza

Il tecnico tedesco si prepara a presentare la sfida contro il Napoli valida per la 24esima giornata di campionato

Lorenzo Focolari Redattore 7 febbraio 2025 (modifica il 7 febbraio 2025 | 15:04)

Mister Kosta Runjaic si prepara a presentare la sfida contro i partenopei presso la sala stampa del Bluenergy a due giorni dal match. Andiamo a scoprire il contenuto della conferenza.

Ci sono preoccupazioni su di voi a Napoli: Qual è la sua risposta?

"Credo che il Napoli abbia una forza fisica ancora superiore a noi. Hanno una percentuale di km percorsi più alta rispetto agli avversari, il che significa che sono più densi e migliori in campo. Per portare a casa i punti, dovremo essere forti e compatti. Giocheremo insieme".

Come lo affronterete Neres questa volta?

"Sta facendo bene anche ora, non c'è una soluzione magica ma dobbiamo lavorare insieme. Nella scorsa partita contro la Roma, li abbiamo visti impegnati. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme perché i loro giocatori sono molto bravi con il pallone tra i piedi. Nessuno, Politano: Sono giocatori che non possono limitarsi a giocare uno contro uno, ma sarà fondamentale comunicare bene sul campo".

Quali sono le condizioni attuali di Ehizibue, Giannetti e Davis?

"Davis si è allenato però ha avuto un po' di raffreddore e spero che all'inizio della prossima setitmana ritorni con noi e possa essere convocato. Giannetti verrà con noi a Napoli e anche Ehizibue sarà a disposizione"

Come sta vedendo Sanchez in questo periodo?

"Sfortunatamente, questo giocatore non ha partecipato alla preparazione, ma sta migliorando. Ha bisogno di accumulare minuti perché è molto esperto. Poiché non è la sua caratteristica principale, non deve lavorare molto in fase difensiva; tuttavia, dobbiamo essere compatti anche noi. Dobbiamo aspettarci perché contro il Napoli non avremo una grande quantità di possesso palla. Pertanto, servirà il lavoro in una situazione di non possesso. Sanchez ha la capacità di farlo, ma non è il suo compito. Si è comportato molto bene durante l'allenamento della settimana, ma non posso fornirgli uno statuto specifico che lo spinga a giocare titolare tutte le partite. Lui ha accettato dopo averlo informato fin dall'inizio. È fondamentale che sia un leader in campo e in mentalità. Inoltre, è consapevole che c'è ancora la possibilità di migliorare il suo livello di prestazioni. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti"

È ancora possibile per Ekkelenkamp giocare come esterno?

"Penso che abbia molto da migliorare, ma è molto duttile. È in grado di giocare sia largo che in mezzo al campo. In passato ha anche fatto la mezzala. Ha una buona marcia e abbiamo visto due episodi in cui poteva ancora contribuire alla difesa contro il Venezia. Spesso lascia il posto per disturbare la squadra avversaria. Ha giocato bene contro il Venezia e si è allenato bene durante la settimana. Anche contro il Napoli potrebbe essere in squadra".

Che settimana è stata per Sava?

"Sono un allenatore di tutti i miei giocatori e ho fiducia in loro, ma non vuol dire che li difendo sempre con forza. Abbiamo un preparatore che si dedica completamente ai portieri e dobbiamo discutere dei loro errori. Ora che ne abbiamo parlato con Sava a livello personale, deve ora dimostrare più autorità e essere presente sul campo. Quando si tratta di portieri, gli errori sono più evidenti. Non solo lui fa errori, ma anche il modo in cui si difende. Abbiamo fiducia in tutti i nostri giocatori e sappiamo che Sava, nonostante la sua scarsa esperienza in questo campionato, si sta adattando alla Serie A".

Le partite con un pubblico carico, sono quelle che la emozionano particolarmente?

"È la prima volta che vado a Napoli e per alcuni giocatori sarà uguale. Sarà un'atmosfera unica che devi anche sperimentare, come ci hanno detto le persone che ci sono state prima. Non vedo l'ora di giocare questa partita e dover entrare in un tunnel di concentrazione. Ho allenato il Legia Varsavia, che in uno stadio piccolo aveva un pubblico caloroso e molte coreografie".

C'è qualche dubbio tattico?

"Domenica sarà la data in cui sarà presa la decisione definitiva. Abbiamo utilizzato la difesa a quattro durante il match contro il Venezia a causa di alcune assenze e dell'infortunio di Ehizibue. Per la sua assenza, abbiamo deciso di giocare a 4. Il Napoli utilizza una difesa a 4 con i difensori centrali coinvolti e mezzali estremamente efficaci. Abbiamo giocato bene con la difesa a 3, ma abbiamo perso 3-1 nel girone d'andata. Il modulo non sarà importante domenica, ma la coesione del gruppo sarà più importante. Dovremo concentrarci ancora di più sulla fase difensiva per creare opportunità con la palla".

Non avete nulla da perdere?

"Possiamo vincere se dimostreremo una prestazione di alto livello, ma è anche vero che il Napoli è favorito. Il calcio è uno sport che si gioca apertamente. In Grecia, una squadra che non era la favorita ha vinto il campionato. Se mettiamo tutto il nostro impegno in campo, siamo in grado di raggiungere i nostri obiettivi. Non vogliamo concedere punti al Napoli e cercheremo di guadagnare punti".

Queste le parole del tecnico dell'Udinese. Non ci resta che attendere una partita ricca di emozioni.