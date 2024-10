Udinese – Runjaic si racconta: “La Serie A è una nuova esperienza…”

"La vita di allenatore porta una, due sorprese. La Serie A rappresenta una nuova avventura, una nuova esperienza. Per me era chiaro che avrei accettato questa offerta e che avrei avuto bisogno di ottimi assistenti su cui avrei potuto contare al cento per cento. Da allenatore ambizioso guardo i migliori campionati, ma ovviamente si segue spesso le grandi squadre. Una volta che l'Udinese ha espresso il suo interesse verso di me, ho appreso informazioni importanti sulla società. Qui ci sono ottime condizioni per lavorare, è un club familiare con una storia eccezionale. Il club gioca in Serie A da 30 anni, un fatto abbastanza unico per un sodalizio di una città di 100 mila abitanti". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e su Okoye <<<