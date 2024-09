Udinese – Runjaic Re Mida, il focus sul mister che trasforma tutto in oro

Kosta Runjaic un vero e proprio Re Mida per la squadra bianconera di Udine. Andiamo a vedere tutti i calciatori che ha trasformato in oro

Mister Kosta Runjaic è arrivato in quel di Udine come un vero e proprio sconosciuto. In pochissimo tempo è riuscito a prendersi il primato della classifica, ma soprattutto rivalutare una rosa sfiduciata. Infatti il soprannome Re Mida non è mai stato così tanto azzeccato visto che è riuscito a fare la differenza e soprattutto non dare fiducia a un giocatore specifico, ma a tutta la rosa.