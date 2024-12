Udinese – Runjaic non rischia: Sanchez verso un’altra panchina

Stando alle indiscrezioni il cileno non partirebbe tra i titolari ma si accomoderebbe in panchina. Runjaic non lo vuole rischiare

Lorenzo Focolari Redattore 18 dicembre 2024 (modifica il 18 dicembre 2024 | 12:17)

Appena guarito dall'infortunio, Alexis Sanchez si è riunito alla squadra nella precedente gara contro il Napoli, rimanendo inutilizzato per tutti i 90 minuti. Alle porte sta arrivando la sfida contro l'Inter, i suoi ex compagni, e il Nino Maravilla scalpita per entrare in campo.

La situazione non è così semplice dal momento che Runjaic vuole usare molta cautela nella sua gestione. Ecco che durante le prove di allenamento al Bruseschi, Sanchez non è stato considerato come possibile titolare. In altre parole finirà di nuovo in panchina a scopo precauzionale, ma stavolta potrebbe essere schierato a gara in corso.

Si tratta di una vera e proprio "freccia di qualità" nella faretra di mister Runjaic e proprio perché tale va gestita con cura. Il campionato è ancora lungo e per l'Udinese è un momento molto delicato. Soltanto attraverso il tempo Alexis recupererà le energie per tornare ad essere quel titolare che Udine ha già conosciuto.