Udinese – Runjaic senza l’esterno: c’è la data del rientro per Ehizibue

L'uscita anticipata dal campo contro l'Atalanta non era sicuramente un bel segnale, ma in queste ore sono arrivate delle conferme importanti riguardo il futuro di un esterno di centrocampo come Kingsley Ehizibue .

Il calciatore nigeriano non vede l'ora di rimettersi in pista, ma per il momento è costretto a dover restare out. Ecco tutti i dettagli sul suo futuro <<<