Notizie Udinese – Runjaic senza Zaniolo contro l’Inter: ecco il motivo

Dopo una prima parte di campionato da assoluto protagonista, arriva il primo stop per Nicolò Zaniolo. Ecco perché non ci sarà contro l'Inter
Lorenzo Focolari Redattore 

Dopo una prima parte di stagione da redivivo arriva una pausa forzata per un componente della rosa dell'Udinese decisamente molto interessante, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. Il jolly offensivo di Kosta Runjaic e trascinatore nel corso di questa stagione, si fermerà per somma di ammonizioni e di conseguenza squalifica nel corso della partita con i neroazzurri di Christian Chivu.

Uno stop che permetterà al calciatore di recuperare nel migliore dei modi dall'infortunio al ginocchio registrato contro il Torino. In questo modo avrà la possibilità di riprendere nel migliore dei modi a partire dalla sfida con il Verona del 26 Gennaio. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato dell'Udinese. Un portiere verso l'addio <<<

