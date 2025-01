Notizie Udinese – Runjaic presenta la sfida contro il Como: la conferenza

Il tecnico tedesco partecipa alla conferenza pre gara valida per la 21esima giornata di campionato: scopriamo le parole del mister

Lorenzo Focolari Redattore 19 gennaio 2025 (modifica il 19 gennaio 2025 | 12:53)

Mancano poco più di 24 ore alla partita contro il Como di Fabregas in programma per le 20.45 al Sinigaglia. Le squadre sono pronte ad affrontare la sfida. Mister Runjaic presenta la conferenza stampa in vigilia del match. Ecco le dichiarazioni.

Sanchez giocherà?

"Non dico spesso i dettagli prima della partita, quindi non lo so ancora".

Considerando i tratti dei centrocampisti dell'Udinese, è preferibile il 4-3-3 o il 3-4-2-1?

"Stiamo esaminando una serie di opzioni. La stabilità dipende dal sistema di gioco che utilizziamo. Non abbiamo ancora raggiunto il livello di differenziazione da un sistema".

Come ha influito la vittoria del Milan a Como? Che tipo di avversario prevede?

"Il Como gioca in modo offensivo e cerca sempre di controllare la palla con passaggi corti e un forte pressing. Hanno un'idea chiara e sono una grande squadra. È una neopromossa diversa dalle altre. Attraverso le loro risorse, vogliono raggiungere il loro obiettivo il più velocemente possibile. Due rose si sono migliorate negli ultimi mesi e cercheranno di mostrare il loro stile di gioco domani. Dovremo avere un buon possesso palla perché loro prediligono avere il controllo perché vogliamo portare a casa dei punti".

Chi giocherà a destra vista l'assenza Ehizibue?

"Sanchez sicuramente non giocherà come terzino destro (ride ndr). In un match impegnativo come quello contro l'Atalanta, Rui Modesto ha mostrato un buon rendimento. Sta migliorando, ma deve ancora migliorare. È sicuramente una possibilità e ci sono opportunità per vederlo giocare, ma anche Zemura può giocare in molte posizioni del campo. Anche il piede destro non è male, ed è una possibilità. Kristensen: "Non abbiamo pensato molto a farlo giocare a destra; vogliamo semplicemente dargli un po' di opportunità per farlo crescere ancora di più".

È possibile che la coppia Sanchez-Thauvin sia di nuovo titolare?

"Si dice che una squadra che vince non cambia, ma abbiamo pareggiato con l'Atalanta. Sanchez-Thauvin hanno giocato molto bene e in armonia, dimostrando le proprie qualità e continuano a farlo. Florian giocherà, poiché è in grande forma. Si è mosso molto e ha lavorato sodo per la squadra occupando tutte le posizioni sul campo. Possiamo quindi decidere se avremo bisogno di altri giocatori offensivi o se saremo contenti di avere solo uno".

Quale è stata la reazione alla notizia di Okoye?

"Per essere onesti, non ne abbiamo discusso. La partita successiva è il nostro obiettivo principale. Sono una persona che è molto presente nello spogliatoio ma non molto spesso, quindi potrebbe essere stato discusso quando non c'ero, ma non ne sono a conoscenza. Io alleno e mi piace discutere di calcio, tattica e moduli. È vero che può avere un effetto, l'ambiente è positivo e c'è un buon spirito di squadra. Siamo positivi e stiamo lavorando in modo intelligente".

Quanto è importante Pafundi per il progetto?

"Pafundi è tornato a Udine e si sta allenando bene, quindi potrebbe iniziare a giocare nelle prossime gare. Non voglio discuterne troppo, ma è un ragazzo molto professionale e ha un bel futuro davanti a sé. Ci parliamo di molto e c'è un programma speciale per lui che include sia la tattica che la preparazione fisica per realizzarsi. Deve fare molto ancora. Deve mettere su un po' di struttura; per noi è fondamentale dargli la fiducia necessaria che deve essere ripagata quando verrà impiegato".