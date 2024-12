Udinese – Il sogno europeo è ancora realizzabile per Runjaic? L’analisi

Dopo un inizio di stagione ottimo, l'Udinese è precipitata in un periodo complicato fatto di pareggi e sconfitte. La ECL è ancora possibile?

Era iniziata alla grande la stagione della squadra friulana e del suo neoallenatore Runjaic . Un primo mese di assoluto livello che ha portato 3 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (contro la Roma in trasferta per 3-0).

Salvo la successiva buona vittoria in Coppa Italia per 3-1 contro la Salernitana, il periodo seguente è stato catalogato come l'inizio di quella che sembrava essere una vera e propria crisi. La squadra ha iniziato ad accusare una serie di fatiche mentali e fisiche che hanno portato a solo 2 vittorie ed un pareggio nell'ultime 10 partite di campionato.